Salute: domani a La Nuvola di Roma si inaugura il Congresso mondiale di medicina del sonno

- Domani inaugurerà a La Nuvola, la struttura congressuale di proprietà di Eur SpA (90 per cento ministero Economia Finanze; 10 per cento Roma Capitale), il Congresso Mondiale di Medicina del Sonno, che riunirà a Roma fino al 16 marzo oltre 2.000 partecipanti provenienti da tutto il mondo. Un congresso internazionale che segna la ripartenza del turismo d'affari, la cui candidatura è stata avanzata e vinta durante la pandemia, credendo nel valore di Roma e nella sua principale location congressuale. (segue) (Com)