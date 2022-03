Salute: domani a La Nuvola di Roma si inaugura il Congresso mondiale di medicina del sonno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto soddisfatti di accogliere questo appuntamento internazionale all'Eur, che tra meno di un mese ospiterà l'e-prixdi Roma, altro importante evento internazionale – commenta Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale . Il turismo congressuale, segmento turistico di maggiore rilevanza per valore generato – prosegue Onorato - è uno dei nostri principali obiettivi. Ripartire con un congresso mondiale – conclude l'Assessore – è il modo migliore per promuovere la nostra destinazione, con le sue tante eccellenze uniche al mondo". (segue) (Com)