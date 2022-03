© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto felici di aver portato a Roma il nostro annuale Congresso Mondiale di Medicina del Sonno – dichiara Allan O'Bryan, Direttore Esecutivo della World Sleep Society. Non vediamo l'ora poter incontrare di nuovo i membri della nostra associazione nella splendida cornice della città eterna, per continuare a lavorare insieme sullo sviluppo e sulla ricerca nel campo della medicina del sonno". (Com)