Arabia Saudita: ministero interno annuncia esecuzione di 81 condannati

- Nella giornata di oggi, in Arabia Saudita, sono stati giustiziati 81 condannati a morte, sentenziati alla pena capitale a causa dei loro legami con alcune organizzazioni terroristiche. Lo riferisce il ministero dell'Interno saudita in un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, specificando che gran parte dei condannati era di cittadinanza yemenita e aveva legami con gli Houthi, i ribelli sciiti yemeniti. Nella lista dei condannati, figurano anche cittadini sauditi legati allo Stato islamico (Is) e ad Al Qaeda. Inoltre, il ministero ha dichiarato che le Forze dell'ordine del Regno avevano precedentemente constatato la partecipazione di gran parte dei condannati a diversi attentati terroristici commessi negli ultimi anni, così come ad operazioni di contrabbando di armi e stupefacenti e a finanziamenti di attività illecite. (Res)