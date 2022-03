Lazio: da Frosinone parte tour Zingaretti-Leodori su Pnrr e nuova programmazione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Al via a Frosinone, lunedì 14 marzo 2022, il tour nelle province del Lazio del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e del vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori per illustrare i contenuti delle azioni che la Regione vuole assumere per utilizzare le risorse della nuova programmazione europea 21/27 e quelle del Pnrr. Si tratta di una straordinaria occasione di crescita economica, di sviluppo sostenibile e incremento di politiche attive per il territorio del Lazio. Le tappe successive del tour saranno: il 21 marzo Viterbo, il 29 marzo Rieti e il 4 aprile Latina.(Com)