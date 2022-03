Egitto: nave libanese affonda ad Alessandria, equipaggio in salvo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nave mercantile libanese è affondata fuori dal porto di Alessandria, in Egitto. Lo hanno annunciato le autorità portuali egiziane in un comunicato stampa, confermando che l'equipaggio, composto da nove siriani e un indiano, è stato tratto in salvo. Da quanto emerso, le autorità portuali hanno ricevuto un segnale di soccorso dalla nave "Ela", di nazionalità libanese, che trasportava 3 tonnellate e 900 chilogrammi di rottami di ferro. Le autorità egiziane hanno iniziato a indagare con l'equipaggio della nave per determinare la causa dell'affondamento e l'entità dell'inquinamento a livello ambientale. (Cae)