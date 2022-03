Francia: Le Pen chiede indagine su aumento prezzi dei carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata alle presidenziali francesi Marine Le Pen, leader del partito Rassemblement National, ha chiesto un'indagine "per verificare a quali condizioni vediamo salire i prezzi del carburante" alle stazioni di servizio. Le Pen ha denunciato le compagnie petrolifere "profittatrici di guerra" che realizzano profitti "sospetti" sull'aumento dei prezzi del carburante dovuto all'invasione russa dell'Ucraina, e ha chiesto un'indagine al dipartimento della concorrenza francese. "Ci sono anche alcuni profittatori di guerra. Le compagnie petrolifere ne stanno approfittando un po' per fare margini", ha affermato la candidata in visita a Dunkerque. "Quando vedo aumentare il diesel di 70 centesimi nell'arco di pochi giorni, anche se sappiamo che i prezzi sono generalmente trasferiti nell'arco di un mese, mi dico che c'è un comportamento sospetto", ha spiegato Le Pen, ripresa dall'emittente "Bfm". (Frp)