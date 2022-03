Ucraina: a migliaia in piazza a Firenze per manifestazione Eurocities, attesa per collegamento Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono attese oltre 10 mila persone questo pomeriggio in piazza Santa Croce a Firenze, dove è tutto pronto per la grande manifestazione “Cities stand with Ukraine” promossa da Eurocities, associazione che raggruppa più di 200 città europee di almeno 250 mila abitanti, in favore delle città dell’Ucraina sconvolte dal conflitto in corso. L'evento - come spiegano gli organizzatori - vuole essere una dimostrazione di solidarietà e vicinanza che superi le logiche nazionali, ma che unisca tutte le città europee per un unico e grande messaggio di pace. In piazza, accanto a migliaia di cittadini, ci saranno anche le bandiere di decine e rappresentanti di associazioni e partiti politici che nei giorni scorsi hanno annunciato la partecipazione a questa giornata fortemente voluta dal sindaco, Dario Nardella. Durante la manifestazione, che prenderà il via fra pochi minuti, sono attesi anche gli interventi in video-collegamento del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e del sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. (Rin)