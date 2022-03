Ucraina: si apre con ricordo di David Sassoli manifestazione Firenze per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- Si è aperta con un video in ricordo dell’ex presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, la grande manifestazione di Firenze “Cities stand with Ukraine” promossa da Eurocities, associazione che raggruppa più di 200 città europee di almeno 250.000 abitanti, in favore delle città dell’Ucraina sconvolte dal conflitto in corso. Nel corso della giornata si alterneranno contributi video, interventi di politici ed esponenti della società civile ed alcuni momenti musicali della Compagnia del Maggio fiorentino. In piazza, oltre a migliaia di persone, sono presenti anche esponenti politici fra cui il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, il leader di Azione, Carlo Calenda, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ed il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. (Rin)