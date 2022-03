Imprese: Micam, lunedì incontro tra Assomoda, Niam e Best showroom su mercato e altri temi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appuntamento lunedì 14 marzo al Micam in Fiera Milano Rho per gli agenti moda e sport con l'incontro promosso da Assomoda e Best Showroom in collaborazione con Niam. Dopo il debutto fiorentino a gennaio in occasione di Pitti Uomo, è la seconda iniziativa che vede la collaborazione fra le realtà associative degli agenti e distributori di moda secondo il percorso tracciato dal protocollo d'intesa che Assomoda – in rappresentanza delle consociate Best Showroom, Moda e Sport Piemonte e Moda&Sport Lombardia – ha recentemente siglato con Niam. Per gli agenti di moda l'incontro al Micam di lunedì prossimo rappresenta l'occasione di confronto sui programmi associativi e costituisce un momento di scambio d'opinioni su diversi temi: il mercato, le provvigioni che gli agenti moda si aspettano dalle vendite attraverso l'e-commerce, gli sviluppi delle piattaforme di vendita digitali, la necessità di un sostegno per una formazione specifica – che ancora manca – dedicata ad agenti e showroom con corsi e sovvenzioni agli stage. "Mai come oggi – spiega Maurizio Governa, presidente di Assomoda – in un momento così difficile e incerto, è importante fare sistema. Abbiamo perciò scelto la strada del confronto costruttivo con tutti i gruppi che stanno riunendo l'attenzione degli agenti di moda e sport. Lo facciamo in virtù della credibilità maturata con un'esperienza di oltre 50 anni e con il sostegno di Confcommercio. Come Assomoda vogliamo continuare a far sentire la nostra voce al Governo partecipando al Tavolo della Moda valorizzando sempre il ruolo dell'agente all'interno della filiera moda". (segue) (Com)