Imprese: Micam, lunedì incontro tra Assomoda, Niam e Best showroom su mercato e altri temi (2)

- "E' molto importante, in questo momento di profonda crisi internazionale che segue al periodo di restrizioni per il Covid – sottolinea Giulio Di Sabato, presidente di Best Showroom - fare gruppo tra le diverse associazioni e fare sentire la propria voce nelle stanze del Governo, al fine di proteggere il mondo della moda e le categorie che, con Best Showroom, rappresento. Sarà mia premura dare sempre più voce a noi, agenti e distributori, il tassello finale, ma non meno importante della filiera della moda italiana: grazie al nostro grande lavoro di scouting, le piccole e medie imprese italiane trovano distribuzione e visibilità nei più importanti retailer del mondo. La guerra tra Russia e Ucraina, due Paesi molto importanti per chi si occupa di distribuzione a livello internazionale, arriva in un momento di già grande crisi che rischia di compromettere il lavoro costruito in molti anni. Proprio per questo bisogna fare squadra per formare una lobby, insieme ad Assomoda e a Niam, e portare in evidenza le azioni più importanti e necessarie da intraprendere per proteggere la filiera italiana della moda. E' arrivato il momento di individuare insieme nuove opportunità e spostare l'azione distributiva in mercati sempre più differenziati: il lavoro della filiera italiana deve continuare a essere garantito perché il rischio di disoccupazione, per molti dei propri referenti, è altissimo ed è in momenti come questi che bisogna trovare nuove opportunità di sviluppo". "Costituire rete d' imprese, secondo nuovi criteri organizzativi, nella crescente competitività dei mercati internazionali è la ricerca di Niam per la continua affermazione del sistema moda italiano – afferma Giorgio Magello, presidente di Niam - Le nostre idee di confronto tra agenti, di supporto alle manifestazioni fieristiche, di percorsi di formazione per agenti e retailer, di diffusione di cultura digitale e di autenticazione di processi di sostenibilità, sono l' impegno quotidiano che desideriamo condividere con Assomoda, Moda e Sport e Best Showroom e che a Micam rinnoviamo per tutto l' anno 2022 con l'augurio di creare beneficio a tutta la filiera coinvolta nel sistema moda e per ricondurre i giovani al desiderio di costruirsi successo nell' esercizio della nostra professione ". (Com)