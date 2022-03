Sudan: Di Maio su Zennaro, grazie a Vignali e Vassallo per prezioso lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo di interpretare il pensiero di tutta la Farnesina, le informazioni e gli approfondimenti di Nova rappresentano uno strumento importante per gli addetti ai lavori" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio ha ringraziato il direttore generale per gli italiani all’estero della Farnesina, Luigi Vignali “per il lavoro svolto in questi mesi” in Sudan per arrivare al rilascio di Marco Zennaro, l'imprenditore veneto trattenuto da quasi un anno dalle autorità di Khartum. “Grazie per essere stato più volte in Sudan al fine di seguire da vicino il negoziato, mostrando grande impegno e senso del dovere”, ha detto Di Maio a Vignali. Il titolare della Farnesina ha rivolto poi il suo ringraziamento anche a Gianluigi Vassallo, ambasciatore italiano a Khartum, che da metà agosto ha ospitato Zennaro nella foresteria dell‘ambasciata e ha mantenuto i contatti con la famiglia, sensibilizzando costantemente le autorità locali. (Res)