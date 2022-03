Ucraina: Di Stefano, istituita alla Farnesina una Unità di crisi per le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per fornire sostegno agli imprenditori italiani in Ucraina "abbiamo istituito alla Farnesina una Unità di crisi per le imprese". Lo ha scritto su Facebook il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano. "A partire dal 24 febbraio scorso, giorno in cui la Russia - non provocata - ha invaso l'Ucraina creando la peggiore crisi securitaria europea dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, l'Unione Europea ha adottato varie misure sanzionatorie contro il Cremlino, e ulteriori ne seguiranno a breve. Questa volta l'alternativa era di fatto tra guerra mondiale e sanzioni economiche, e per questo motivo moltissimi Paesi, inclusa l'Italia, hanno stabilito di colpire Mosca con misure durissime e senza precedenti.Ciò sta provocando il regresso dell'economia russa agli anni '80 e il collasso del rublo e della borsa moscovita, ma inevitabilmente può danneggiare anche gli interessi di imprese italiane tradizionalmente attive nell'ex Unione Sovietica", ha scritto Di Stefano. "Proprio per fornire sostegno a questi nostri imprenditori abbiamo istituito alla Farnesina una 'Unità di crisi per le imprese', raggiungibile al nuovo indirizzo: export.crisiucraina@esteri.it. Grazie a questo strumento le nostre aziende esportatrici potranno sia ottenere informazioni aggiornate sulle limitazioni agli scambi collegate alla crisi ucraina che avere accesso alle misure economiche di sostegno che stiamo mettendo a punto insieme all'Unione Europea", ha spiegato. "Personalmente, inoltre, già dalla prossima settimana incontrerò le associazioni economiche italiane per ricevere da loro il quadro completo dei possibili danni e mettere a punto le misure di sostegno più adatte", ha concluso Di Stefano. (Res)