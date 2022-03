Roma: controlli straordinari a San Lorenzo, raffica di sospensioni licenze emesse da Questore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, in via dello Scalo di San Lorenzo, presso una struttura ricettiva, gli agenti hanno proceduto alla notifica del provvedimento del Questore ai sensi dell'articolo 100 Tulps che ha disposto la cessazione immediata dell'attività. Il 7 marzo scorso, durante un controllo, i poliziotti del locale commissariato, avevano riscontrato la presenza dell'attività extralberghiera sprovvista di autorizzazione. Nella circostanza il gestore era stato anche denunciato all'Autorità giudiziaria. In via dei Volsci, invece, è stato apposto il cartello di "chiusura" per 10 giorni nei confronti di un esercizio di vicinato dove, il 5 marzo scorso, gli agenti della Divisione polizia aministrativa della Questura, durante un controllo amministrativo, avevano sanzionato il titolare poiché ritenuto responsabile di somministrazione di bevande alcoliche a minori di 18 anni. (segue) (Rer)