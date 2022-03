Roma: controlli straordinari a San Lorenzo, raffica di sospensioni licenze emesse da Questore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Analoga chiusura, sempre per 10 giorni, è stata disposta dal Questore nei confronti di un bar di via Tiburtina dove, in più occasioni, gli agenti della polizia di Stato del Commissariato San Lorenzo avevano sanzionato amministrativamente il gestore per violazioni inerenti il mancato rispetto delle misure di contenimento alla diffusione del covid-19 e per aver somministrato bevande alcoliche a minori di 18 anni. E per ultima, è stata sanzionata amministrativamente una paninoteca per riscontrate violazioni normativa anti covid, poi chiusa per 4 giorni. Inoltre, si è proceduto a denunciare un cittadino romeno per violazione della quiete pubblica con contestuale sequestro della cassa acustica, nonché un cittadino brasiliano per deturpazione o imbrattamento, con relativo verbale di sequestro della bomboletta spray urticante. (Rer)