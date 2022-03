Sardegna: dal Pnrr nuove opportunità per la rinascita dei borghi dell’isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il progetto mira all'integrazione dei valori culturali, paesaggistici e delle tradizioni con l'innovazione, le nuove tecnologie e la green economy, nel rispetto della sostenibilità ambientale, economica e gestionale delle iniziative proposte, e risulta necessario procedere al coinvolgimento e alla partecipazione della comunità e dell'associazionismo locale: secondo i tempi dettati dal Pnrr, la proposta progettuale deve prevedere la conclusione di tutti gli interventi proposti, entro il secondo trimestre del 2026”, ha affermato l'assessore alla Cultura, Andrea Biancareddu, aggiungendo che alla direzione generale dei Beni culturali sono pervenute proposte progettuali da parte di 25 comuni. La proposta di Ulassai, ha continuato, è pienamente rispondente alle finalità dell'avviso e alle linee guida del ministero della Cultura, ed è coerente con gli assi strategici e le priorità trasversali del Pnrr. “La scelta di questo comune è anche giustificata dalla rilevante dinamica demografica, con una diminuzione del 19,57 per cento della popolazione in 20 anni, tanto che secondo l'Indice di deprivazione multipla della Sardegna quello di Ulassai è classificato come comune in condizione di attuale e prevedibile malessere demografico”, ha spiegato, aggiungendo che l'indice di vecchiaia è pari a 212 (148,7 il dato nazionale) con un'incidenza di anziani soli di 43,9 (27,1 il dato nazionale). (segue) (Rsc)