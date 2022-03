Ucraina: Zelensky, non possiamo permetterci di allentare le difese nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non può permettersi di diminuire le proprie attività di difesa rispetto all'invasione russa. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio ai cittadini. "Ucraini, voglio che mi capiate correttamente. Stiamo registrando dei successi incredibili. Il modo in cui l'intero popolo ucraino resiste a questi occupanti è già passato alla storia. Ma non abbiamo il diritto di ridurre l'intensità della difesa, non importa quanto sia difficile per noi. Non abbiamo il diritto di ridurre l'energia della nostra resistenza", ha detto Zelensky, aggiungendo che la Russia sta portando sempre più convogli nel territorio dell'Ucraina. La Russia sta cercando ovunque combattenti, ha proseguito il presidente ucraino citando "riservisti, coscritti, mercenari". "Stanno cercando di prenderci per numero, aumentando la quantità di combattenti e di equipaggiamento. Usano il terrore per spezzarci, per infrangere la nostra fiducia nella vittoria e nell'Ucraina. Sono sicuro che non ci riusciranno", ha detto Zelensky. (Kiu)