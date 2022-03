Ucraina: ministro Salute britannico, attacchi russi a ospedali sono crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha compiuto di crimini di guerra nell'attacco alle strutture mediche in Ucraina. Lo ha affermato il ministro della Salute britannico, Sajid Javid, rilevando come dall'inizio dell'invasione ci siano stati più di 25 attacchi a centri sanitari e ospedali. "Questo è un crimine di guerra e la Russia pagherà per i crimini che sta compiendo", ha detto Javid. Durante una visita al Birmingham Children's Hospital, il ministro ha affermato che "la Russia deve fermare la sua aggressione". "Questa è una guerra iniziata dalla Russia, completamente non provocata, completamente ingiustificata", ha detto, ricordando come l'Organizzazione mondiale della sanità abbia contato più di 25 strutture sanitarie che sono state prese di mira o colpite dalle forze russe, descrivendole come "completamente inaccettabili". Altri aiuti medici da parte britannica, oltre ai sei carichi di aerei già inviati, arriveranno in Ucraina nei prossimi giorni, ha aggiunto il ministro. (Rel)