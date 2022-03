Calcio: Premier League squalifica Abramovich come direttore del Chelsea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio d'amministrazione della Premier League inglese ha squalificato Roman Abramovich come direttore del Chelsea Football Club. La mossa del massimo campionato calcistico nel Regno Unito giunge a seguito dell'imposizione di sanzioni contro l'oligarca russo decisa dal governo britannico, come si legge in una nota. "La decisione del Cda non incide sulla capacità del club di allenarsi e giocare le proprie partite, come previsto dai termini di una licenza rilasciata dal Governo che scade il 31 maggio 2022", si legge nella nota della Premier League.(Rel)