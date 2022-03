Energia: Azerbaigian, necessaria pianificazione per aumentare rifornimenti gas verso l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian, se necessario, è pronto ad aumentare le forniture di gas ai Paesi vicini, ma ha bisogno di pianificazione per rifornire l'Europa. Lo ha affermato il ministro dell'Energia dell'Azerbaigian, Parviz Shahbazov. "Se necessario, siamo pronti ad aumentare le forniture ai Paesi vicini, come abbiamo fatto alla Turchia. Per aumentare le forniture all'Europa, è necessaria una pianificazione", ha affermato Shahbazov a margine del Forum Diplomatico di Antalya, ripreso dalla stampa azerbaigiana. (Rum)