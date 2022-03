© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del XI gruppo Marconi della Polizia locale di Roma hanno posto sotto sequestro l'area interessata da un incendio, divampato questa mattina alle 11 circa in via Aristide Faccioli, zona Magliana. Il rogo ha coinvolto un deposito di materiale plastico e pedane di legno. Al lavoro i tecnici dei vigili del fuoco per accertare le cause dell'incendio. (Rer)