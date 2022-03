Vaticano: Papa all'apertura dell'anno giudiziario, giustizia va coniugata con misericordia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, nell'aula della Benedizione, il Santo Padre ha presieduto l'inaugurazione del 93mo anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Il Papa ha detto ai presenti: "La sinodalità implica anzitutto il camminare insieme. Nelle vicende giudiziarie ciò significa che tutti i partecipanti al processo, pur nella necessaria diversità dei ruoli e degli interessi, sono chiamati a concorrere all'accertamento della verità tramite il contraddittorio, il confronto degli argomenti e l'accurato esame delle prove". Il Pontefice ha sottolineato come il "camminare insieme richiede un esercizio di ascolto" da parte dei magistrati e del collegio giudicante che "deve aprirsi alle ragioni presentate dagli altri membri", al fine di giungere ad un "giudizio ponderato e condiviso". Francesco ha poi sottolineato che "nei processi penali, la giustizia va sempre coniugata con le istanze di misericordia, che in ultima analisi invitano alla conversione e al perdono". Dopo aver annunciato nuove riforme " soprattutto nell'ambito della procedura penale e della cooperazione internazionale", Sua Santità ha fatto anche riferimento alle recenti inchieste: "nel corso dell'ultimo anno – ha evidenziato - sono giunte a decisione alcune complesse vicende giudiziarie, relative a reati in ambito finanziario ovvero a reati contro i buoni costumi, che hanno fatto emergere sia comportamenti delittuosi puntualmente sanzionati, sia condotte inappropriate che hanno sollecitato l'intervento dell'autorità ecclesiastica competente. Lo svolgimento della dinamica processuale deve consentire di ristabilire l'ordine infranto e perseguire la via della giustizia, via che conduce a una fraternità sempre più piena ed effettiva, in cui tutti sono tutelati, specie i più deboli e fragili". (Civ)