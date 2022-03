Croazia: premier Plenkovic, drone caduto su Zagabria è una minaccia per tutti i Paesi della Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Plenkovic ha ricordato di aver parlato con i leader europei a Versailles dell'accaduto. “Li ho avvisati di questo incidente, sottolineando che qualcosa di simile potrebbe accadere in un'altra città, non necessariamente la principale, di qualsiasi Stato della Nato o dell'Ue. In teoria, potrebbe essere Budapest o Lubiana, Bratislava e così via. Ora è importante rafforzare la cooperazione reciproca, in modo che tutti i Paesi possano essere informati in tempo su questo. Se sia stato accidentale o intenzionale, al momento non lo sappiamo", ha precisato il premier croato. I rappresentanti della procura, del ministero dell'Interno e dell'esercito della Croazia indagheranno congiuntamente sull'incidente; prima di tutto rimuoveranno il relitto dell'aereo e verificheranno la presenza di dati utili, e contatteranno anche tutti i Paesi che potrebbero avere informazioni. "Questo indica la necessità di una più stretta cooperazione all'interno della Nato, dello spazio aereo dell'Alleanza e di quello romeno, ungherese e croato. Non possiamo più tollerare questa situazione, non deve ripetersi. Questa è una minaccia chiara a cui occorre rispondere , quindi solleveremo l'argomento in tutti gli organi dell'Ue e della Nato e lavoreremo per aumentare la prontezza nostra e di tutti gli altri in modo che tali aerei vengano distrutti in un luogo sicuro e non volino e cadano in una parte molto popolata della città", ha sottolineato Plenkovic. (Seb)