Hong Kong: amministratrice Lam, forniture di medicinali e alimenti tornate a livelli pre-pandemia

- A Hong Kong la fornitura di alimenti e medicinali è tornata ai livelli pre-pandemia e la carenza di manodopera nei trasporti e in altri settori è diminuita. Lo ha dichiarato oggi il capo dell'amministrazione della città-Stato, Carrie Lam, che parlando in conferenza stampa ha aggiunto che la Cina ha donato circa 450mila scatole di prodotti medici e ha consegnato la cifra record di 10mila tonnellate di merci. Lam ha sottolineato che negli ultimi mesi Hong Kong ha sofferto della carenza di manodopera nei trasporti e in altri settori, dal momento che circa un terzo dei dipendenti pubblici è stato infettato dal Covid-19. Presente alla conferenza stampa, il segretario per il Commercio e lo sviluppo economico Edward Yau ha sottolineato che al personale sanitario della città verranno forniti circa 2 milioni di test rapidi antigienici al giorno mentre la terraferma fornirà dispositivi di protezione individuale. Nonostante i casi di Covid siano in diminuzione nell'ultima settimana, Lam ha espresso prudenza sull'evoluzione pandemica. "Non posso tranquillamente dire che abbiamo superato il picco", ha detto. "Vorremmo vedere i numeri dei casi scendere nella misura in cui possiamo dire che la quinta ondata è terminata, ma non possiamo dare un numero specifico (di casi)". (Cip)