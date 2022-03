Ucraina: Parolin, la guerra è una pazzia e bisogna fermarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra è una pazzia, bisogna fermarla. Lo ha detto il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ai media vaticani, parlando della guerra in Ucraina. Per Parolin "bisogna avere il cuore di pietra per restare impassibili e permettere che questo scempio continui, che continuino a scorrere fiumi di sangue e lacrime". Il segretario di Stato ha poi spiegato che, al telefono con il ministro delle Esteri russo Sergej Lavrov, ha "chiesto di porre fine ai combattimenti e di percorrere la via della soluzione negoziale al conflitto. Ho insistito sul rispetto della popolazione civile e sui corridoi umanitari. Ho anche ribadito, come già aveva fatto domenica scorsa il Papa all'Angelus, la totale disponibilità della Santa Sede per qualsiasi tipo di mediazione che possa favorire la pace in Ucraina". Parolin si è poi chiesto se si sta "facendo tutto il possibile per raggiungere una tregua" quindi ha aggiunto sottolineato che "la pace non è un'utopia" e per tale motivo "si avverte il bisogno di iniziative politico-diplomatiche di ampio respiro, che ottengano il cessate il fuoco e l'avvio di negoziati per trovare una soluzione non violenta. La Santa Sede - ha concluso - è disposta a fare tutto ciò che è possibile in questo senso". (Civ)