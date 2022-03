Vaticano: avvicendamento alla guida della arcidiocesi di Pesaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi metropolitana di Pesaro presentata da monsignor Piero Coccia, al suo posto ha nominato Sandro Salvucci, del clero dell'arcidiocesi metropolitana di Fermo, Parroco dell'Unità Pastorale di Montegranaro. Lo rende noto la Sala Stampa vaticana. Monsignor Sandro Salvucci è nato il 3 aprile 1 965 a Macerata, nell'omonima provincia e diocesi, e fa parte del Movimento dei Focolari. Ha frequentato il Seminario arcivescovile di Fermo, dove ha conseguito il baccalaureato in Teologia, l'Almo Collegio Capranica e la Pontificia università Gregoriana, dove ha ottenuto la Licenza in Teologia Morale. È stato ordinato sacerdote il 25 settembre 1993 per l'arcidiocesi di Fermo, dove si è incardinato. (Civ)