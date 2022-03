Azerbaigian-Iran: firmato documento su instaurazione collegamento tra Zangezur orientale e Nakhchivan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della 15ma riunione della Commissione intergovernativa per gli affari economici, commerciali e umanitari tra l'Azerbaigian e l'Iran tenutasi a Baku l'11 marzo 2022, i governi di Azerbaigian e Iran hanno firmato un Memorandum di intesa sull'instaurazione di nuovi collegamenti di comunicazione tra il distretto economico dello Zangezur orientale e il territorio di Nakhchivan, attraverso l'Iran. Lo riferisce una nota dell'ambasciata azerbaigiana. Lo scopo del memorandum è quello di stabilire una nuova ferrovia, un'autostrada, nonché linee di comunicazione ed energetiche tra il distretto economico dello Zangezur orientale e Nakhchivan, attraverso il territorio della Repubblica islamica dell'Iran. Per raggiungere questo obiettivo, è prevista la costruzione di un totale di quattro ponti sul fiume Araz, di cui due per automobili (con passaggio pedonale) e due ferroviari, nonché infrastrutture di comunicazione e di approvvigionamento energetico. (segue) (Res)