Azerbaigian-Iran: firmato documento su instaurazione collegamento tra Zangezur orientale e Nakhchivan (2)

- L'assistente presidenziale e capo del Dipartimento per la politica estera, Hikmet Hajiyev, ha affermato che la firma di questo memorandum d'intesa è un evento storico. Hajiyev, facendo riferimento alle opinioni del presidente Ilham Aliyev, ha evidenziato che questo nuovo collegamento di comunicazione sarà un importante corridoio internazionale per i trasporti e l'elettricità e ha aggiunto che il presidente dell'Azerbaigian presta sempre attenzione a questo progetto di trasporto e comunicazione e ha dato istruzioni alle agenzie competenti per l'attuazione dello stesso. "Come risultato di questo progetto, la politica armena di bloccare Nakhchivan, portata avanti per molti anni, finirà. Due regioni dell'Azerbaigian - Zangezur orientale e Nakhchivan, saranno collegate su strada, ferrovia, energia e comunicazioni, attraverso l'Iran", ha sottolineato il funzionario. Hajiyev ha affermato che il progetto cambierà il panorama dei trasporti e delle comunicazioni dell'intera regione, collegando Azerbaigian, Iran e Turchia e gettando le basi per un nuovo corridoio polivalente in Eurasia, comprensivo di strade, ferrovie, linee elettriche e connessioni digitali. (segue) (Res)