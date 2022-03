Azerbaigian-Iran: firmato documento su instaurazione collegamento tra Zangezur orientale e Nakhchivan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hajiyev ha affermato che saranno costruiti ponti nei territori liberati dell'Azerbaigian - dal villaggio di Agband di Zangilan, attraverso il fiume Araz, all'Iran, e si potrà passare dal villaggio di Agband di Zangilan su strada e ferrovia all'Iran e da lì a Nakhchivan, e da lì alla Turchia. "Naturalmente, i nostri paesi ne hanno tratto vantaggio. Ma chi non ha vinto? L'Armenia! Cioè, se l'Armenia non vuole, non la aspetteremo. Da più di un anno e mezzo aspettiamo una risposta dall'Armenia su cosa accadrà al corridoio di Zangezur. Lasciamo che l'Armenia continui a pensare, ma continuiamo a fare il nostro lavoro nella pratica", ha detto il funzionario, concludendo che l'Azerbaigian continuerà questa agenda positiva. (Res)