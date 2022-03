Lombardia 2023: Salini (FI), a Fontana non diamo termini per decidere, forma del suo contributo la decida lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il presidente Fontana è attualmente in carica, non possiamo dare dei termini, abbiamo semplicemente l'auspicio che questa eccezionale e a tratti drammatica esperienza di governo di questi anni continui grazie al suo contributo. La forma del suo contributo la deve decidere lui". Lo ha detto il coordinatore lombardo di Forza Italia, Massimiliano Salini, a margine dell'evento del partito "Milano chiama Lombardia" in corso al Palazzo delle Stelline di Milano rispondendo a chi gli ha chiesto se il centrodestra abbia dato un termine per sciogliere la sua disponibilità per la candidatura. Rispondendo poi a chi gli ha fatto notare che Fratelli d'Italia ha detto di avere già un proprio nome per il candidato alle regionali del 2023, Salini ha replicato che "ognuno ha un suo modo di proporsi dentro l'agone politico: c'è chi lo fa con discrezione su determinati tipi di provocazioni muscolari, mantenendo una presenza forte sul contenuti, c'è chi invece ha una modalità di esporsi diversa. La rispettiamo, ma sappiamo che poi, alla fine. quando c'è da stringere è la realtà che si incarica di suggerire a tutti di essere un po' più umili e più disponibili". (Rem)