Russia-Usa: viceministro Esteri Rjabkov, Mosca disposta a riprende dialogo su controllo armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Più volte nella mia attività ho avuto modo di apprezzare quanto sia prezioso il contributo di Nova al mondo dell’informazione" Marina Sereni

Viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- La Russia è pronta a riprendere i negoziati sul controllo degli armamenti con gli Stati Uniti, qualora anche da Washington arrivi la disponibilità. Lo ha affermato oggi il viceministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov, ripreso dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Se gli Usa sono pronti, potremo sicuramente riprendere il dialogo e siamo preparati per questo, oltre che per lavorare nell'ambito del Nuovo Start, anch'esso in una certa misura sospeso. Tutto dipende da Washington", ha detto Rjabkov. Il viceministro russo ha poi spiegato che gli Usa devono essere "vigili e cauti" in merito alle decisioni sul tema della stabilità strategica". In merito ai rapporti con l'Occidente, Rjabkov ha messo in evidenza come l'introduzione di restrizioni ai voli aerei sia "assolutamente illegale".(Rum)