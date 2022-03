Roma: sequestro preventivo beni a narcotrafficante, valore un milione euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Comando provinciale di Roma, a conclusione di indagini patrimoniali e bancarie, svolte dal Nucleo investigativo di via In Selci con il coordinamento della Procura della Repubblica capitolina – Direzione distrettuale antimafia, hanno dato esecuzione al Decreto di sequestro dei beni, emesso dal Tribunale di Roma – Sezione “Misure di prevenzione”, nei confronti di David Cittadini, nato nel 1972, ritenuto socialmente pericoloso poiché condannato per reiterati fatti di narcotraffico. (segue) (Rer)