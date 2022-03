Roma: sequestro preventivo beni a narcotrafficante, valore un milione euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- David Cittadini era stato arrestato, dopo 16 anni di latitanza, il 26 maggio 2021 in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, in quanto doveva scontare una pena di anni 13 e mesi 4 di reclusione. I carabinieri, in previsione del compleanno della figlia, si erano appostati per giorni davanti l’abitazione della madre dell’uomo, nel quartiere Tuscolano della Capitale e, dopo aver notato un soggetto entrare repentinamente all’interno dell’edificio, avevano deciso di fare irruzione nell’appartamento sorprendendo il latitante mentre tentava di nascondersi nella camera da letto. (Rer)