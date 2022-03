Russia: viceministro Esteri Rjabkov, avvisati Usa su pericoli consegne armi a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha ripetutamente illustrato agli Stati Uniti le conseguenze della consegna di armi all'Ucraina. Lo ha affermato oggi il viceministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov, ripreso dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". Il rappresentante della diplomazia russa ha spiegato come l'afflusso di armi verso l'Ucraina sia "non solo una mossa pericolosa" ma che i convogli che portano gli armamenti possano diventare "obiettivi legittimi" per l'esercito russo. (Rum)