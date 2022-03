Malesia: oggi le elezioni parlamentari nello Stato di Johor dopo scioglimento Assemblea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa il 46 per cento degli elettori registrati nelle liste elettorali si sono presentati finora ai seggi dello Stato di Johor, nel sud della Malesia, per eleggere i 56 membri del parlamento locale. Ne danno notizia le autorità della Commissione elettorale, aggiornando i dati dell'affluenza alle 16, ora locale. Come riferito da "Straits Times", un totale di 15 seggi elettorali sono stati chiusi alle 14, mentre altri 41 saranno chiusi alle 16, e i restanti alle 18. Al voto sono chiamati 2.539.606 elettori, che dovranno scegliere fra i 239 candidati di 15 partiti politici che si sono presentati. L'Assemblea legislativa dello Stato di Johor è stata sciolta dal sultano Ibrahim Iskandar lo scorso 22 gennaio. Prima dello scioglimento, il primo ministro Hasni Mohammad ha giustificato la decisione sostenendo che il governo statale avesse bisogno di un nuovo mandato poiché deteneva solo una sottile maggioranza dopo la morte dell'ex primo ministro Osman Sapian, avvenuta nel dicembre dello scorso anno. Per il premier si tratta di un'elezione "necessaria" a garantire la stabilità dello Stato e permettere ad investitori ed imprese di espandere le loro operazioni. Il voto di oggi è il primo che non avviene in concomitanza con le elezioni federali. (Fim)