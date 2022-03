Sudan: Di Maio sente Zennaro, "bentornato in Italia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio ha sentito telefonicamente l'imprenditore Marco Zennaro, rientrato in Italia dopo una detenzione durata quasi un anno in Sudan. Secondo quanto si apprende, Di Maio - che oggi è arrivato in Repubblica del Congo - ha augurato al connazionale un buon rientro in Italia. Insieme a Zennaro, appena atterrato, c’è anche il direttore generale per gli italiani all’estero della Farnesina Luigi Vignali, recatosi in questi giorni in Sudan. (Res)