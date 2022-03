Ucraina: Gelmini (FI), dobbiamo passare a economia di guerra e salvaguardare aziende e posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo passare da un'economia di mercato a un'economia di guerra. La transizione ecologica, non si interrompe, anzi si potenziano le rinnovabili, ma se per mantenere i posti di lavoro e per consentire alle aziende di andare avanti a produrre c'è bisogno di riaprire qualche centrale a carbone, penso che in tempo di guerra si fa tutto quello che serve". Lo ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini al suo arrivo al convegno "Milano chiama Lombardia" in corso al Palazzo delle Stelline di Milano. "Non l'avremmo mai immaginato - ha sottolineato - ma c'è un problema che riguarda il funzionamento delle filiere, il mantenimento delle nostre imprese e dei posti di lavoro". (Rem)