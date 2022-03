Terremoto: consiglio comunale Amatrice cancella super Cas, sindaco "al vaglio nuove soluzioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il Consiglio comunale di Amatrive a maggioranza "ha deciso di cancellare il super-Cas, che era nato nel 2017 come ulteriore contributo in aggiunta al Cas per coloro che, alla ricerca di una abitazione, rimanessero in affitto nel territorio, come argine allo spopolamento". "La poca disponibilità allora di alloggi agibili - si legge in una nota del Comune - aveva però fatto sì che solo poche famiglie potessero accedervi. Ora a distanza di tempo e in una situazione in evoluzione, si è rivelato uno strumento inutile, una pura forma di assistenza economica per pochi che occupa peraltro ingenti risorse provenienti dalle donazioni, che dovrebbero essere utilizzate per favorire la ripartenza". (segue) (Com)