Terremoto: consiglio comunale Amatrice cancella super Cas, sindaco "al vaglio nuove soluzioni" (2)

- "Abbiamo tutti un'esigenza comune - ha dichiarato il sindaco Giorgio Cortellesi - uscire dall'emergenza per entrare finalmente nella normalità. Basta col passato, pensiamo e guardiamo solo al futuro. L'emergenza ha prodotto tanti strumenti utilissimi nella prima fase, ma poi alla lunga diventati un freno alla ripartenza, alla produttività vera della nostra città. E ha creato una mentalità sbagliata che convive e si trincera troppo facilmente dietro l'assistenzialismo. Lo dico da quando mi sono insediato: l'eccesso di aiuti non aiuta Amatrice, non aiuta la nostra economica, impedisce la pianificazione e ogni strategia a lunga scadenza. I sussidi sono serviti per arginare i problemi immeditati delle famiglie del dopo-terremoto, evitando il completo spopolamento del territorio. Ma ora - ha concluso il sindaco - bisogna fare punto a capo. La stagione del Super-Cas è conclusa. Come Amministrazione stiamo studiando nuove soluzioni in grado di conciliare i diritti, la legalità, la ricostruzione e l'uso nuovo delle Sae che gradualmente si stanno liberando per il ritorno dei cittadini nelle loro case ricostruite (82 unità abitative appena riconsegnate)". (Com)