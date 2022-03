Ucraina: consigliere presidenziale, fondi Banca centrale russa congelati in Occidente sono stati riservati a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi della Banca centrale russa congelati in Occidente sono stati riservati all'Ucraina. Lo ha affermato oggi il consigliere presidenziale ucraino per gli affari economici Oleg Ustenko, in un intervento per il canale televisivo "Ucraina 24". "I fondi della Banca Centrale della Federazione Russa, del Paese aggressore, sono già stati riservati all'Ucraina. Si tratta di più di 300 miliardi di dollari", ha detto Ustenko. (Kiu)