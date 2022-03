Libano: Caschi Blu inaugurano il campo di calcio di Ayn B'Al

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle molteplici attività a supporto della popolazione locale, si è svolta nei giorni scorsi l'inaugurazione di un progetto di cooperazione civile-militare (Cimic) riguardante il campo di calcio del villaggio di Ayn B'Al, municipalità dell'area di responsabilità del Settore Ovest di Unifil a guida italiana.L'inizio della cerimonia di inaugurazione è stato sancito dal taglio del nastro da parte del Comandante di Sector West, Generale di Brigata Massimiliano Stecca e del sindaco di Ayn B'Al, Hatem Basma.La cerimonia di inaugurazione è proseguita con la scopertura di una targa commemorativa e con un incontro amichevole che ha visto, il Generale Stecca e il Sindaco di Ayn B'Al dare simbolicamente il calcio d'inizio. Le Autorità locali hanno ringraziato i caschi blu italiani per la loro vicinanza alla popolazione libanese e il costante supporto morale e materiale: lo sport rappresenta salute, aggregazione e disciplina, tutti valori che aiutano a creare una giusta crescita per i nostri giovani e al contempo una società migliore ha dichiarato il sindaco di Ayn B'Al.Il progetto finanziato con fondi italiani, ha visto la fornitura e messa in opera di vari materiali, tra i quali quello più importante è rappresentato dall'impianto di illuminazione della struttura sportiva.L'evento organizzato e condotto dalla Cellula G9 del Comando del Sector West si inserisce nel quadro delle attività di intervento e di supporto essenziale all'amministrazione civile del settore sport e cultura e punta al potenziamento dei luoghi di aggregazione sociale. (Com)