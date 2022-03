Yemen: Unicef, da inizio anno 47 bambini uccisi o mutilati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito all'intensificarsi del conflitto nel 2021, le violenze sono continuate ad aumentare quest'anno e, come sempre, i bambini sono quelli che ne soffrono di più e per primi. Lo ha detto Philippe Duamelle, il rappresentante dell'Unicef in Yemen, commentando gli ultimi sviluppi del conflitto. "Solo nei primi due mesi di quest'anno, ci sono arrivate notizie di 47 bambini uccisi o mutilati in diverse località in Yemen. Da quando il conflitto si è inasprito in Yemen circa sette anni fa, le Nazioni Unite hanno verificato che oltre 10.200 bambini sono stati uccisi o feriti. I numeri reali sono probabilmente molto più alti", ha dichiarato Duamelle, sottolineando che "l'Unicef chiede alle parti in conflitto in Yemen e a coloro che esercitano influenza sulle stesse di proteggere i civili ovunque essi siano. La sicurezza dei bambini, il loro benessere e protezione devono essere salvaguardati sempre. La violenza, la miseria e il dolore sono diventati normali in Yemen, con gravi conseguenze su milioni di bambini e famiglie. È giunto il momento di raggiungere una soluzione politica sostenibile affinché la popolazione e i loro figli possano finalmente vivere in quella pace che tanto meritano". (Res)