Ucraina: Gelmini, su accoglienza profughi governo andrà incontro a esigenze Regioni

- Il governo cercherà di andare incontro alle Regioni per sostenere, dal punto di vista economico, l'emergenza dei profughi in arrivo. Lo ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini al suo arrivo al convegno "Milano Chiama Lombardia" organizzato da Forza Italia al Palazzo delle Stelline di Milano. "Ne parleremo proprio la prossima settimana anche con il ministro Franco - ha spiegato - però è chiaro che, come per l'emergenza Covid ,le regioni hanno avuto delle risorse, si cercherà di andare incontro alle loro esigenze come abbiamo fatto sempre di fronte a ogni emergenza". Gelmini ha proseguito chiarendo che "abbiamo incontri periodici nella Conferenza Stato Regioni, c'è uno stretto contatto con la protezione civile, abbiamo attivato alcune strutture utilizzate in piena pandemia per l'emergenza Covid per poter accogliere queste persone. In settimana abbiamo fatto un confronto in conferenza con le Regioni e gli Enti locali”. (segue) (Rem)