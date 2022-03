Ucraina: Gelmini, su accoglienza profughi governo andrà incontro a esigenze Regioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Devo dire - aggiunge Gelmini - che c'è uno straordinario spontaneismo da parte del nostro Paese, come sempre quando c'è un'emergenza. Noi stiamo cercando di dare ordine a questo spontaneismo preparando un piano di screening anti covid per garantire a questi profughi l'assistenza sanitaria di cui hanno bisogno: c'è un piano vaccinale e ce n'è uno specifico per i bambini". Il ministro ha poi evidenziato che "sappiamo che questo è un esodo che riguarda prevalentemente donne e bambini, per questo, con il ministro dell'istruzione ci stiamo occupando dell'integrazione a scuola per consentire a queste persone di avere nel nostro Paese un'accoglienza piena. c'è anche una tematica molto delicata che riguarda i minori non accompagnati, per i quali il nostro Paese si sta muovendo, non solo con l'impegno del governo, ma di tutto il volontariato, delle prefetture e degli enti locali per garantire loro la massima sicurezza". (Rem)