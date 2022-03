M5s: Conte, nei prossimi giorni voto iscritti su mia leadership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una finestra aperta sul mondo negli anni in cui si sono iniziate a scaricare a terra le molteplici conseguenze della globalizzazione" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- “Nei prossimi giorni chiederò in prima persona a tutti i nostri iscritti un nuovo voto per confermarmi alla guida del Movimento 5 stelle”. Lo scrive su Facebook il capo politico del Movimento, Giuseppe Conte, secondo cui il voto “sarà l’ennesima risposta di democrazia a chi gioca a ostacolarci, a chi non crede alla forza delle nostre idee, a chi ancora non vuole ammettere che il Movimento resta orgogliosamente e testardamente l'unica forza politica che si confronta con la propria comunità”. (Rin)