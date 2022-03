M5s: Conte, avanti con coraggio, progetto va oltre cavilli e carte bollate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Andiamo avanti con coraggio e ostinazione, forti dei nostri obiettivi e dei nostri valori”. Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, che in un messaggio su Facebook ricorda come gli iscritti del Movimento, con oltre il 90 per cento di voti favorevoli, abbiano “approvato nuovamente lo Statuto alla base del nostro progetto politico. Ringrazio tutti per la partecipazione: abbiamo dato - ha sottolineato - il chiaro segno che la nostra comunità ha un progetto politico che va oltre i cavilli e le carte bollate ed è un progetto politico che non può rimanere chiuso nel cassetto neppure per un attimo: le urgenze del Paese, le sofferenze di famiglie e imprese meritano risposte immediate e pretendono, quindi, il nostro massimo impegno per la comunità nazionale”, ha concluso. (Rin)