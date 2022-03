Pnrr: Grandi, occasione unica per restauro dei tre giardini storici di Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune aggiunge che si prevedono interventi di ripristino delle cordolature dei viali e delle pavimentazioni di ghiaia o di calcestre, nonché la riqualificazione dei diversi manufatti presenti e il restauro degli elementi storico-artistici. Previsto anche il ripristino della qualità idrologica degli specchi d'acqua e delle loro rive al fine di tutelare la biodiversità rappresentata da uccelli, pesci e insetti tramite la pulizia, il consolidamento delle sponde e la sistemazione dell'impianto di alimentazione delle acque. Si è dato spazio anche ad azioni che sostengano la riscoperta dei parchi monumentali quali elementi del patrimonio artistico e culturale della città attraverso interventi rivolti alla loro fruizione e alla divulgazione della storia e delle caratteristiche paesaggistiche artistiche e naturalistiche dei luoghi. La sensibilizzazione delle persone verso i temi ambientali sarà promossa anche grazie all'installazione di pannelli esplicativi e QRCode o con la realizzazione di video di presentazione dei parchi, della loro storia, della fauna e della vegetazione presente favorendo, in collaborazione con i vari enti museali che insistono in quelle aree, la creazione di veri e propri itinerari storici, artistici e ambientali dedicati. Previsti anche interventi per garantire l'accessibilità e la massima fruizione delle tre aree verdi da parte delle persone con disabilità nel segno di una città sempre più inclusiva. I tre progetti di fattibilità verranno caricati sulla piattaforma del Ministero della Cultura entro il 15 marzo, data di scadenza del bando per accedere ai contributi previsti dal Pnrr. (Com)