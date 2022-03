© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio in deposito di materiale plastico e pedane di legno in via Aristide Faccioli, zona Magliana a Roma. Il rogo è divampato alle 11 circa a ridosso di alcune abitazioni. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, ancora al lavoro, gli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale che hanno messo in sicurezza la zona, chiudendo la strada interessata. (Rer)