Ucraina: vicecancelliere tedesco Habeck, Germania sta facendo il possibile

- Nel contesto della guerra in Ucraina, la Germania sta facendo il possibile, con il limite fissato dal non poter divenire parte nel conflitto. Lo ha affermato il vicecancelliere e ministro dell'Economia e della protezione climatica tedesco, Robert Habeck, in un'intervista al quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "La Germania sta facendo quello che può, pur mantenendo un limite per buoni motivi: diventare parte a sua volta del conflitto. Allora avremmo uno scenario diverso, con la Nato e la Russia che sarebbero in guerra", ha spiegato Habeck, sottolineando come l'Ucraina possa trovare incerto questo comportamento. "Ma dobbiamo tener conto nelle nostre considerazioni che il Cremlino non agisce più razionalmente. Sono decisioni molto difficili, lo voglio dire esplicitamente. Accetto le critiche. Continuo a pensarci: stiamo facendo abbastanza?", ha proseguito il vicecancelliere. (segue) (Geb)