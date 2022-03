Ucraina: vicecancelliere tedesco Habeck, Germania sta facendo il possibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Habeck ha poi sottolineato come non si aspettasse l'invasione da parte russa. Nel viaggio avuto in Ucraina nel maggio 2021, "nei colloqui che ho avuto con il presidente, il ministro degli Affari esteri e altri politici, tutti hanno espresso urgente preoccupazione per la sicurezza dell'Ucraina". "All'epoca, però, avevo in mente la guerra nel Donbass che andava avanti da anni. Non potevo immaginare che ci sarebbe stata un'invasione del genere come non accadeva in Europa da 80 anni. Penso che nessuno avrebbe potuto immaginarlo", ha rilevato. "Penso che sia stato un errore per l'Europa, per la Nato, per l'Occidente, per l'Ucraina, tenere aperta una porta e allo stesso tempo dire: non ti è permesso passare di là. È frustrante. L'Ucraina si è sentita intrappolata tra l'albero e la corteccia, incoraggiata da un lato a lavorare per la democrazia, per la libertà e a guardare a occidente, dall'altro non gli è stato permesso appartenere adeguatamente. Abbiamo promesso protezione dalla Russia, ma non volevamo l'Ucraina come partner della Nato; abbiamo condannato l'annessione della Crimea come violazione del diritto internazionale, ma abbiamo costruito il Nord Stream 2; volevamo che l'Ucraina si difendesse – e quindi anche la sicurezza dell'Europa – ma per favore non con le nostre armi. Dobbiamo accettare di non essere stati chiari su questo", ha rilevato Habeck. (Geb)